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أمين «دينية النواب»: كل العرب يؤيدون الرئيس السيسي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية

كتب:

أحمد الشرقاوي
05:11 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
مؤتمر الطرق الصوفية

مؤتمر الطرق الصوفية

قال الدكتور محمد أبوهاشم شيخ الطريقة الهاشمية وأمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الطرق الصوفية تعلن التأييد والمحبة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات للرئاسية، لأنه تحمل المسؤولية في وقت عصيب، وكان صادقا في وعوده، وحافظ على البلاد والعباد والحدود.

مؤتمر الطرق الصوفية لدعم السيسي

أضاف «هاشم» خلال مؤتمر الطرق الصوفية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، أن تأييد السيسي ليس قرارا داخليا فقط، بل الدول العربية بأكملها تؤيده، وأوضح: «لأنه حافظ على القضية الفلسطينية إضافة إلى الحفاظ على شعبه، وهذا ليس غريبا عليه، لأنه ولد في الحسين وتربى في رحاب ٱل البيت، وتكونت شخصيته في هذه الأرض المباركة».

مبايعة الرئيس السيسي

أضاف: «الرئيس السيسي ولد في حي الحسين وهو حي به نوران، كما أننا نبايعه ونعاهده على أن نكون معه طول العمر إن شاء الله، قائدا لأمتنا، وباسم قطاع التصوف نعلن التأييد الكامل له».

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