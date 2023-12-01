سفير مصر بكندا: ارتفاع أعداد الناخبين في يومي السبت والأحد

قال السفير محمد فخري، سفير مصر في كندا، إن انتخابات الرئاسة بدأت في التاسعة صباحا، وإجراءات الانتخاب بشكل طبيعي، إلا أن هناك بعض الأمور الفنية التي حُلَّت، والأمور تسير على ما يرام.

ارتفاع أعداد الناخبين اليومين المقبلين

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديوكونفرانس عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، وعرضته قناة إكسترا نيوز، أن إقبال الناخبين ما زال ضعيفا، نظرا لأنه يوم عمل، ولكن من المتوقع ارتفاع أعداد الناخبين الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن الجالية المصرية الكبيرة في كندا تقع في تورنتو وميسيسوجا، والمجموعة الأكبر ستذهب إلى مدينة أوتاوا عبر أتوبيسات نظرا لأنها أقرب.

وأكد أن الدعم الفني قام باللازم، والأمور تسير كما يجب، والمعوقات الفنية صُحِّحَت.