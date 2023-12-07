تركيب البانرات الموحدة والمظلات أمام اللجان الانتخابية في بورسعيد

بدأت محافظة بورسعيد في أعمال تركيب البانرات الموحدة واللوحات الإرشادية والتوعوية للناخبين، أمام اللجان الانتخابية بجميع أحياء المحافظة، فضلًا عن تركيب المظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية المواطنين من أجواء الطقس غير المستقرة، وذلك استعدادًا للانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

توفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم

وأكد محافظ بورسعيد، توفير الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، مشيرًا إلى انتهاء المحافظة من إعداد وتجهيز كل المقار لانتخابات الرئاسة لاستقبال الناخبين ببورسعيد، والبالغ عددهم 533 ألفًا و533 ناخبًا، موزعون على 64 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 5 لجان انتخابية للمغتربين، لافتًا إلى الانتهاء من أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع على أعلى مستوى، مع توفير سبل الراحة كافة للقائمين على العملية الإنتخابية.

رفع الإشغالات من محيط اللجان

وصرح محافظ بورسعيد أنه تم التأكيد على رؤساء الأحياء، برفع جميع الإشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، منوهًا أنّ المحافظة وجميع أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

ودعا محافظ بورسعيد أهالي المحافظة إلى النزول والمشاركة في عملية التصويت في انتخابات الرئاسة، مؤكدًا أنه عرس انتخابي يشهده العالم كله.