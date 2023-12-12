«ماما سامية».. تُعلِّم أحفادها الانتماء: حق الدولة علينا

خرجت من إحدى لجان منطقة التجمع الخامس الانتخابية، تمسح إصبعها من الحبر الفسفورى بعد تأدية واجبها واختيار من يمثلها، تحمل فى جنبات العقل قصة مميزة تجمع بين الألم والأمل، هى سامية بديع، رئيس مركز وحدة دعم المجتمع فى الجامعة الألمانية بالقاهرة، وأم لشاب من ذوى الإعاقة، اكتشفت إعاقته وهو فى عمر الـ9 أشهر، وبعد معاناة فى تربيته افتتحت، وهو فى الرابعة من عمره، مركزاً لرعاية ذوى الإعاقة لمن تخطوا 16 عاماً.

داخل مدرسة «سيزا النبراوى»، بالتجمع الخامس، التقت «الوطن» بـ«ماما سامية»، التى وصفت تأديتها لواجبها الوطنى بأنه شكر وعرفان منها للدولة على ما قدمته لأبنائها من ذوى الإعاقة بتعديل قوانين منذ عام 1952: «أنا مدير إدارى فى الجامعة الألمانية، وعملت فى مجالات خاصة بالإعاقة، وعندى جمعية خاصة بالإعاقة، وخلال السنوات العشر الأخيرة عدلنا تشريعات لصالح المعاقين بعد ما تقدمنا بمطالبنا لمجلس النواب لتعديل قوانين سُنت فى 1952 واتعدلت بفضل ربنا استجابة القيادة السياسية لطلبها. وأشارت إلى أن التحديات التى تواجهها الدولة تفرض على الجميع ضرورة المشاركة وتأدية الواجب الوطنى فى الانتخابات: «قبل أى شىء ده واجب وطنى، أنا أم وجدة ولدىّ أحفاد يجب أن أعلمهم الانتماء والحفاظ على الوطن، ولازم نكون عارفين وطنا عايز إيه، والعملية الانتخابية متيسرة وإحنا كمان نيسرها على بلدنا، ونزولى علشان بلدى وأولادى».