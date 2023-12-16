الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطنيين في طولكرم ويدمر سياراتهم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المواطنين فجر اليوم السبت، في إطار عدوانها على الشعب الفلسطيني لليوم الـ71.

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة من جهتها الغربية

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من مدينة طولكرم، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة من جهتها الغربية، واقتحمت عددا من المنازل، قبل أن تعتقل المواطن سفيان أحمد استيتية (47 عاما) من منزله في الحي الشرقي، والمواطن علاء زهير نمر الجيوسي (44 عاما) من منزله في حي الإسكان بضاحية اكتابا، شرق المدينة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فان مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مواطنا من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم حيث اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وتمركزت في منطقتي البوابة واليمامة، وسط إطلاق قنابل الصوت، قبل أن تعتقل المواطن محمد حسن أبو صرة (45 عاما) من منزله، وتستولي على مركبته.

وداهمت قوات الاحتلال كذلك، منزل المواطن رزق عبدالله عيسى، وفتشته، بالإضافة إلى تحطيم عدد من المركبات.