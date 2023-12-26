الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 3 بجروح خطيرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، مقتل جنديين إضافيين من بينهم ضابط، من صفوف الاحتلال وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة خلال معارك قطاع غزة.

مقتل جندي إسرائيلي وضابط وإصابة 3 آخرين بقطاع غزة

وعلى جانب آخر، أعلنت الفصائل الفلسطينية، عن استهداف مقاتليها لفصيل معزز يتألف من 40 جنديًا في منزل بمنطقة جباليا البلد في شمال قطاع غزة.

استخدام قذائف الـ «TBG»

وأصدرت الفصائل بيانًا أفادت فيه أن «مقاتليها استهدفوا القوة العسكرية عن طريق استخدام قذائف الـ«TBG»، المضادة للتحصينات، مما أدى إلى سقوط جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح».

وفي بيان منفصل، أكدت الفصائل أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مٌضادة للأفراد في قوة إسرائيلية مشاة، ما أسفر عن سقوط قتيل وجريح في منطقة جبل الريس شرق مدينة غزة.

وتابعت أنه توجد اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خان يونس.

ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية عنيفة على قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط 20424 شهيدا و54036 جريحًا، وغالبية الشهداء هم أطفال ونساء، هناك أيضًا تدمير هائل في البنية التحتية وحدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا للسلطات المحلية في القطاع وتقارير الأمم المتحدة.

وعلى جانب آخر، ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية، تتوقع أن تؤدي الحرب الحالية على قطاع غزة إلى عجز مالي يصل إلى ثلاثة أضعاف الحجم الحالي، ومن المتوقع أن يستمر القتال حتى شهر فبراير المقبل، وقد أشارت الوزارة إلى ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي بمبلغ لا يقل عن 8.3 مليار دولار في العام المقبل.