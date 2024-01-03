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«أزهرية القليوبية» تحدد موعد وكيفية استيفاء ملف ترقي المعلمين إلكترونيا

كتب:

حسن صالح
10:42 م | الأربعاء 03 يناير 2024
الشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية

الشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية

أعلنت منطقة القليوبية الأزهرية إتاحة استيفاء ملف الترقي إلكترونيًّا للمستهدفين للترقي للعام 2023-2024، وهم المعلمون ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية عبر الرابط التالي من هنا.

موعد التقدم للملف الإلكتروني 

وأوضح الدكتور سعيد خضر، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية، أن  التسجيل يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين 8 يناير الجاري، حتى يوم الخميس 29 فبراير المقبل.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن المعلم مسؤول مسؤولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيًّا، من خلال الدخول على صفحته الشخصية بالموقع الإلكتروني لبيانات كادر المعلم، وبعد الانتهاء والمراجعة يجب الضغط على أيقونة «حفظ وتسجيل».

وأشار رئيس المنطقة إلى أن المعلم يتحمل كل الآثار المترتبة حال عدم قيامه بذلك، وهو مسؤول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيًّا من خلال متابعة صفحته باستمرار، حيث يتاح له إلكترونيًّا رؤية حركة تقييمات ملف الترقي الخاص به من خلال صفحته.

موعد تدريب الترقي بأزهر القليوبية 

وذكر «خضر»، أن موعد التدريب سيكون من خلال رسالة بمقر التدريب وموعده على رقم الهاتف الخاص بكل معلم من بداية شهر يناير 2024.

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