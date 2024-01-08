تحذير من أطعمة تناولها يوميا يصيبك بالاكتئاب.. ابتعد عنها

لاتزال الأبحاث العالمية مستمرة في إظهار كيف يمكن للأطعمة فائقة المعالجة، مثل الوجبات المجمدة والوجبات الخفيفة المعلبة، أن تكون ضارة بصحتك، ولكن المفاجأة أنها قد تصل بالإنسان إلى الاكتئاب، وهو ما أوضحته إحدى الطبيبات النفسيات خلال تعليقها على دراسة حول كيفية لعب الأطعمة فائقة المعالجة في الإصابة بالاكتئاب.

ما علاقة الأطعمة المعلبة والوجبات الخفيفة بالاكتئاب؟

دراسة حديثة نقلها موقع «psychology today» وجدت صلة بين الاستهلاك العالي للأطعمة فائقة المعالجة والاكتئاب، وكشفت النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم أعلى معدلات استهلاك للأغذية فائقة المعالجة يبلغون عن ضعف احتمال ظهور أعراض الاكتئاب عليهم.

رغم الأضرار الجسدية العديدة التي تسببها الأطعمة فائقة المعالجة، ومنها مرض السكري من النوع 2 والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، على سبيل المثال لا الحصر، فضلا عن التهاب القولون، إلا أنها تؤثر بشكل مباشر أيضا على الصحة العقلية.

كيف تؤثر بعض الأطعمة على الصحة العقلية؟.. نتناولها يوميا

«هذا ليس مفاجئا، هناك علاقة بين مزاجنا والأطعمة التي نتناولها»، هكذا كشفت سوزان ألبرز أخصائية علم النفس الإكلينيكي في «كليفلاند كلينك»، مشددة على أن ما نأكله كل يوم هو استثمار يومي في ما نشعر به.

الدكتور ألبرز عقبت على الدراسة الحديثة، قائلة «الأطعمة فائقة المعالجة تؤدي إلى إطلاق الدوبامين في الدماغ، مما يجعلك تشعر بالرضا ولهذا السبب أيضا نميل إلى الرغبة فيها».

الدراسة كشفت أيضا أن المشاركين الذين تناولوا الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على المحليات الصناعية، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

يحاول الباحثون معرفة سبب ذلك ، لكنهم لاحظوا أنه قد يكون له علاقة بكيفية تأثير المحليات الاصطناعية على الدماغ.

«في حين أن هناك صلة بين الاكتئاب والأطعمة فائقة المعالجة، لا يمكننا القول أن هناك علاقة سببية»، بحسب ألبرز، مستطردة «قد يصل الأشخاص المصابون بالاكتئاب إلى الأطعمة فائقة المعالجة لأنها مريحة، عندما تشعر بالاكتئاب، قد لا يكون لديك الطاقة للتسوق أو إعداد أو طهي الطعام».

ماذا تفعل إذا كنت ترغب في تقليل الأطعمة فائقة المعالجة؟

«حاول استبدال الوجبات الخفيفة المعلبة بالفواكه أو المكسرات أو البذور»، هكذا نصحت الأخصائية النفسية، كما وجهت نصيحة أخرى: «عليك قراءة الملصقات قبل الشراء، إذا كان يحتوي على مكونات لا يمكنك نطقها، فمن الأفضل تجنبها».