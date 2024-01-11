ما مدى صحة حديث «مَن يبارك الأحباب بشهر رجب يحرم جسده على النار»؟

منذ إعلان دار الإفتاء المصرية بأن غدا الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1445 هجريا، وأن يوم السبت الموافق 13 من شهر يناير 2024 هو أول أيام شهر رجب لعام 1445 هجريا، وتزايد الحديث عبر السوشيال ميديا عن صحة حديث من يبارك الأحباب بهذا الشهر يحرم عليه النار.

بيان صحة الحديث

وحول الحديث عن صحة «يبارك الأحباب بهذا الشهر يحرم عليه النار»، قال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، إن هذا الحديث يتم تداوله كل عام بين المواطنين إلا أنه حديث غير صحيح ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تهنئة المسلمين بقدوم شهر رجب غير محرم شرعا أو غيره، وذلك لأن النبي كان يقول عن قدم الشهر الكريم: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ)، فضلا عن أن النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام ربي وربك الله».

ما هي الأشهر الحرم؟

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن شهر رجب من الأشهر الحرم، وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ»، موضحا أن الأشهى الحرم كالتالي: «شهر ذو الحجة، وشهر ذو القعدة، وشهر محرم، وشهر رجب».

فضل شهر رجب

واختتم عضو هيئة كبار العلماء حديثه بتوضيح فضل شهر رجب مستدلا بما رواه النسائي وغيره من حديث سيدنا أُسَامَةَ بن زَيْدٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنَ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ»