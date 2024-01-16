ننشر تفاصيل طرح أراضي جهاز المشروعات بمحافظة القاهرة.. تعرف عليها

حصلت «الوطن» من مصادرها الخاصة، بالجهاز المركزي للتعمير «الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة» التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على نسخة من التفاصيل الخاصة بالطرح الجديد، لعدد 28 قطعة أرض فضاء متميزة سكني كاملة المرافق، بمنطقة حلوان غرب طريق الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس بمحافظة القاهرة، وتضمن البيان جميع التفاصيل الخاصة بالطرح الجديد، من حيث المناطق والمساحات.

تفاصيل طرح أراضي جهاز المشروعات بمحافظة القاهرة

أعلن الجهاز المركزي للتعمير بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون المالية والإيرادات وإدارة التعاقدات بمحافظة القاهرة، عن طرح 28 قطعة أرض فضاء متميزة سكني كاملة المرافق، مساحات من 102 متر مربع إلى 344 متر مربع، وذلك بنظام المزاد العلني بعدد من المجاورات، بمشروع المجتمع السكني الجديد بمنطقة حلوان، بمحافظة القاهرة، على أن يتم البناء على كامل المساحة، طبقًا للاشتراطات البنائية.

الطرح الجديد يتضمن 28 قطعة والبيع بنظام المزاد

وأعلن الجهاز المركزي للتعمير «الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة» التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن قيمة تأمين دخول المزاد مبلغ وقدره 20 ألف جنيه، على أن تعقد جلسة المزاد العلني ظهر يوم الأربعاء الموافق السابع من فبراير القادم، بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

كان الجهاز المركزي للتعمير، قد أعلن أن كراسة الشروط تطلب نظير مبلغ 299 جنيهًا بخلاف 14% ضريبة قيمة مضافة و5 جنيهات، لدعم صندوق قادرون بإختلاف، من خلال الجهاز بمدينة حلوان، أو من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة القاهرة.

يذكر أن قانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 693 لسنة 2019 وكراسة الشروط، يعتبرا مكملان لهذا الإعلان، وكان جهاز المشروعات، أعلن أنه يمكن التواصل مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، من خلال التواصل بالبريد الإلكتروني وهو: (اضغط هنا).

وكانت «الإسكان» أوضخت أنه في حال المزيد من المعلومات، يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني المحافظة القاهرة، وهو: (اضغط هنا).