مميزات أعلى شهادة ادخارية في مصر.. بعائد يصل إلى 75%

أعلن البنك الأهلي الكويتي عبر موقعه الرسمي عن طرح شهادة ادخارية جديدة يصل عائدها إلى 75%، تلك الفائدة التي تعتبر الأعلى خلال الفترة الحالية في مصر، في ظل طرح بنكي الأهلي المصري ومصر، بداية شهر يناير الجاري شهادات ادخارية بعوائد مختلفة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، مميزات الشهادة الادخارية الجديدة من البنك الأهلي الكويتي، والتي جاءت كما يلي:

مميزات الشهادة الادخارية الجديدة من البنك الأهلي الكويتي

- يمكن للمواطنين الراغبين في الاستثمار، الحصول على سعر عائد تنافسي من خلال شهادة الادخار الجديدة.

- بالنسبة لسعر الفائدة تصل إلى 75% بشكل ثابت وتراكمي.

- فيما يتم إضافة العائد تلقائيًا، في نهاية مدة الشهادة عند الاستحقاق لحساب العميل، سواء الجاري أو التوفير.

- وفي حالة رغبة العميل في الاقتراض من البنك الأهلي الكويتي، يمكن القيام بذلك بنسبة تصل إلى 95% وذلك من قيمة الشهادة.

تفاصيل الشهادة

- يتيح البنك الأهلي الكويتي أمكانية شراء الشهادة الادخارية الجديدة، بقيمة تصل إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- كما أن يوفر البنك فرصة لاسترداد قيمة الشهادة، ولكن بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية.

- حالة عدم توافق بعض البيانات مع بيانات بطاقة الرقم القومي المقدمة، فقد تكون المستندات التالية مطلوبة:

- إيصال خدمات حديث كهرباء أو غاز، يؤكد العنوان الحالي للعميل.

- إحضار مستند من جهة العمل يوضح بيانات العميل الوظيفية.