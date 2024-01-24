تمتع بإجازة نصف العام في المنوفية.. أماكن ترفيهية وسينما ومتاحف

يبحث العديد من المواطنين عن أفضل الأماكن لزيارتها في محافظة المنوفية، خصوصا طلاب الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بعد انتهاء امتحاناتهم، حيث توجد العديد من الأماكن العامة والترفيهية والثقافية يمكن زيارتها خلال الفترة المقبلة.

تتركز الأماكن الترفيهية والثقافية في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية باعتبارها عاصمة المحافظة، بالإضافة إلى وجود الساحات الشعبية في مراكز الشباب والرياضة والحدائق المختلفة.

وفيما يلي أبرز الأماكن الترفيهية والثقافية والتاريخية:-

سينما مدينة السادات وتوجد في المنطقة الثانية بجانب كلية التربية.

القصر الثقافي في شبين الكوم وتنظيم عروض مسرحية بجانب السينما.

نادي جمهورية شبين الموجود أمام نقابة المحامين.

قرية العلياء للملاهي بجانب نادي المعلمين في شبين الكوم.

كورنيش شبين الكوم المطل على نهر النيل.

نادي الفروسية في شبين الكوم.

الساحات الشعبية والفعاليات الرياضية التي تنظمها في جميع مراكز المحافظة.

متحف دنشواي التاريخي الموجود في قرية دنشواي بمركز الشهداء.

متحف الرئيس السادات في مدينة ميت أبو الكوم بمركز تلا.

حدائق للنزهة والفسحة.

حديقة الطفل وحديقة مصر في مدينة شبين الكوم.

حديقة مبارك في مدينة السادات.

حديقة 30 يونيو في الباجور.

حديقة تحيا مصر في مدينة منوف.

حديقة جيهان السادات في مدينة تلا.

حديقة الطفل في بركة السبع.

حديقة مدينة الشهداء.