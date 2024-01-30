تزيد إنتاجك بشكل مذهل.. حيلة تساعدك على تحقيق «التارجت» في العمل

من جديد عادت الدراسات والأبحاث لهدم العديد من الثوابت التي اعتدناها لسنوات، والسير عكس التيار، وذلك بظهور دراسة جديدة تؤكد أهمية استخدام وتصفح الهاتف أثناء فترات العمل، الأمر الذي قد يكون صادمًا للمديرين والمسؤولين عن عدد كبير من الموظفين.. ما تفاصيل الدراسة؟

دراسة تكشف حيلة يمكنك خلالها إنجاز عملك بسهولة

طوال السنوات المنقضية، تترسخ في أذهاننا فكرة أن الإنتاجية والتركيز في العمل، يتعارضان كليًا مع التركيز مع أشياء أخرى خارج إطار العمل، وذلك قبل أن تأتي دراسة جديدة بمعلومة تهدم تلك الثوابت، حول أهمية استخدام وتصفح الهواتف أثناء المباريات.

ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة أكسفورد، والتي أقيمت على 500 موظف من مختلف القطاعات، أن 60% من المشاركين يستخدمون هواتفهم المحمولة أثناء فترة العمل، ونصف هذا الرقم يعتقد أن هذه العادة تساعد في زيادة إنتاجيتهم للعمل والتركيز والإبداع إلى جانب الإنجاز وتحقيق «التارجت» اليومي.

فوائد بالجملة قد يكتسبها الموظف من استخدام هاتفه أثناء العمل، لعل أبرزها التواصل مع الزملاء والأصدقاء، ومعرفة آخر التحديثات الخاصة بالعمل، البحث عن معلومات أو حلول لمشاكلهم، كما أن ذلك قد يساعدهم على الشعور بالراحة والاستقرار، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

ولكن الدراسة حذرت من أن الإفراط في استخدام الهاتف أثناء العمل قد يكون له تأثير سلبي على الإنتاجية والتركيز، لذلك يجب موازنة الأمور، من أجل عدم الوصول إلى مرحلة تشتيت الانتباه ما بدور قد يهدر من الوقت.

نصائح لتفادي سلبيات استخدام الهاتف أثناء العمل

وضع حدود زمنية لاستخدام الهاتف أثناء العمل.

تخصيص وقت معين للرد على الرسائل والبريد الإلكتروني.

وضع الهاتف في مكان بعيد عن العين أثناء العمل.

نصائح للموظفين الذين يستخدمون هواتفهم أثناء العمل

ضع حدود زمنية لاستخدام الهاتف أثناء العمل.

ضع الهاتف في مكان بعيد عن العين أثناء العمل.

الدراسة أشارت إلى أن هناك العديد من التطبيقات، التي يمكنها المساعدة على التركيز أثناء العمل، والتي تعتكد على حظر مواقع التواصل الاجتماعي لفترات محددة أثناء العمل، أو التي تسمح بتحديد وقت لاستخدام الهاتف بشكل عام.

كما أشارت إلى ضرورة إبلاغ المدير بأهمية استخدام الهاتف أثناء العمل من أجل تحديد أوقات يمكنك تصفح خلالها هاتفك بشكل طبيعي دون الشعور بالقلق.