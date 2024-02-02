مراسل «إكسترا نيوز»: 3 ملايين زائر لمعرض القاهرة للكتاب حتى اليوم

قال إبراهيم عزت، مراسل قناة إكسترا نيوز من معرض الكتاب، إنه بحلول اليوم التاسع على فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، يشهد إقبالا كبيرا وملحوظا للغاية، وخلال الأيام الثمانية الماضية زار المعرض نحو 3 ملايين شخص، وبحكم أن اليوم عطلة رسمية، هناك زيادة كبيرة في كثافة الإقبال.

إقبال على جناح الأزهر

وأضاف «عزت»، خلال رسالة على الهواء، أن معرض الكتاب يضم جناحا للأزهر الشريف لعرض كل المؤلفات المتعلقة بالأزهر الشريف، إذ يشهد إقبالا كبيرا من قبل الزوار، الذي يحتفي بذوي الهمم، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم قدرات ومهارات ذوي الاحتياجات الخاصة ومعالجة مشكلاتهم، يأتي أيضا لأهمية دمجهم في فصول التعليم.

وأشار إلى أنه تعقد ندوة تثقيفية على هامش معرض الكتاب تحت عنوان «مشكلة الشر ودورها في نشر الإلحاد»، بجانب «تحيز وسائل الإعلام الدولية للقضية الفلسطينية نموذجا لهذا التحيز»، لافتا إلى أن كل الموضوعات وغيرها سيناقشها جناح الأزهر الشريف.

أنشطة وعروض فنية وثقافية

ولفت إلى أن فعاليات جناح الأزهر يتضمن كثير من الكتب والأنشطة والعروض الفنية والثقافية، وكل هذا يقدمها طلاب وبراعم الأزهر الشريف، بجانب ورش تفاعلية للنحت والرسم وترميم المخطوطات الأثرية بجانب فعاليات أركان الفتوى والخط العربي وبانوراما ذاكرة الأزهر.