تفاصيل إنشاء مجمع خدمي في ميت نما بشبرا الخيمة بتكلفة 20 مليون جنيه

وضع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حجر أساس إنشاء مجمع خدمي بمنطقة ميت نما بمدينة شبرا الخيمة، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات.

إنشاء مجمع خدمي بمنطقة ميت نما

وأشار محافظ القليوبية إلى تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لصالح إنشاء مجمع خدمي بمنطقة ميت نما على مساحة 1652م2 بتكلفة 20 مليون جنيه تقريبا، ومن المنتظر الانتهاء منه نهاية العام الجاري ويتكون المبنى من ثلاث طوابق، وقد تم مراعاة وجود مساحات خضراء ومن الجدير بالذكر أنه قد وافق المجلس التنفيذى في جلسته الأخيرة على إنشاء هذا المجمع المتكامل بناء على تبرع السيد النائب مجاهد نصار لإنشاء مجمع خدمي يقدم خدمات السجل المدني والشهر العقاري والبريد والتضامن الاجتماعي والتموين والطب البيطري، بالإضافة إلى نقطة شرطة و إسعاف وحماية مدنية.

الخدمات المختلفة للمواطنين

واختير هذا الموقع المهم ليكون بديلاً لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين داخل مبنى واحد متعدد الأغراض، ويكون بديلاً لتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ساكني مناطق شرق السكه الحديد وهى مناطق ميت نما ومنطى و حوض العمدة و بيجام ومدينة السعادة ومدينة التعاون.

ويتكون الطابق الأرضي بالمجمع الخدمي من نقطة شرطة على مساحة 240م2 لتقديم كافة الخدمات، وبالنسبة للحماية المدنية على مساحة إجمالية 259م2 وبالنسبة لنقطة الإسعاف فإنها ستقام على مساحة 218م2.

أما الطابق الأول علوي بالمجمع الخدمي فيتكون من مكتب تموين بمساحة إجمالية 196م2، ويحتوي على صالة لانتظار المواطنين ومزدوة بنظام ذكي لتقديم الخدمات التموينية، ومكتب للتضامن الاجتماعي على مساحة 162م2 يحتوي على صالة لانتظار المواطنين ومزود بنظام ذكي لتقديم كل الخدمات، وكذلك مكتب شئون الطب البيطري بمساحة إجمالية 153م2 لتقديم كافة الخدمات البيطرية.