«الإسكان» تطرح 984 وحدة في مشروع «Valley towers» بحدائق أكتوبر

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح 984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع «Valley towers»، بمدينة حدائق أكتوبر، بمساحات تتراوح بين 95 و100 مترا مربعا، وسيتم الإعلان عن موعد فتح باب الحجز قريباً.

طرح 984 وحدة سكنية بمشروع «Valley towers» على طريق الواحات

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع «valley towers» في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات، موضحاً أن الدولة تعمل على توفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية رغبات شرائح المجتمع.

وقال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمشرف على مكتب وزير الإسكان إنه يتم سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ، وتستكمل مصاريف السداد بنسبة 20% إضافة إلى «1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء» من إجمالي ثمن الوحدة، وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.

سداد باقي ثمن الوحدة «70%» على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات

وأضاف المشرف على مكتب الوزير أنه يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط، ويسدد باقي ثمن الوحدة «70%» على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، وتُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي وقت الطرح،

وأشار وليد عباس إلى تطبيق نسبة «2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف تحصيل»، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفي حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن، أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة «سداد معجل» بما يتجاوز نسبة الـ30%، يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية.

وكانت« الوطن» قد انفردت بنشر تفاصيل الطرح الجديد لوحدات الإسكان الفاخر بحدائق أكتوبر بالمرحلة الأولى في مشروع «Valley towers».