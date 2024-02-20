حكم بلع البلغم في الصيام.. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

يحرص الكثير من المسلمين، على الإكثار من الصيام في هذه الأيّام، إمّا استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وإمّا سنة عن النبي- صلى الله عليه وسلم-، سواء في يومي الاثنين والخميس، أو أي من السنن الأخرى.

وخلال الصيام قد يتعرض البعض إلى الإصابة بنزلات البرد، التي ينتج عنها «بلغم»، ما قد ينتج عنه ابتلاعه عن طريق الخطأ، ما يجعل البعض يتساءل عن حكم بلع البلغم في الصيام، وهو ما يجيب عنه هذا التقرير.

حكم بلع البلغم في الصيام

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم بلع البلغم في الصيام، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، مشيرة إلى أنّ مذهب جمهور الفقهاء اتفق على أنّ بلع البلغم لا يفطر، إلا إذا أخرجه الصائم، ثمّ ابتلعه فإنه يكون مفطرًا.

تعرف على حكم بلع البلغم في الصيام

وأضافت دار الإفتاء، أن المالكية قالوا، إنّ بلع البلغم لا يفطر مطلقًا؛ وهو ما يمكن اتباعه من خلال قول المالكية بأنّ من ابتلى بذلك لا قضاء عليه.

واستكملا للحديث عن حكم بلع البلغم في الصيام، قال الشيخ محمود راغب، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، عبر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الفقهاء اتفقوا على أنه في حالة بلعه بدون تعمد وبدون قصد فلا يفطر، أمّا إذا كان بتعمد وقصد فإنه يفطر الصائم.