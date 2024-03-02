تراجع 25 جنيها خلال هذه المدة.. انخفاض غير مسبوق للدولار في السوق الموازية

شهدت أسعار العملة الخضراء انهيارًا كبيرًا في السوق الموازية، إذ انخفض سعر الدولار 25 جنيها، مع الاستمرار في اتجاه التخفيض خلال اليوم.

ومنذ بداية شهر فبراير توالت التراجعات على سعر الدولار في السوق الموازية، وما زالت العملة الخضراء تتلقى الكثير من الضربات الموجعة التي أنهت ارتفاعاته وسيطرته، فخلال شهر واحد تراجعت قيمته 25 جنيه.

الدولار ينهار في السوق الموازي

واتجهت أسعار الدولار لتحقق خسائر جديدة اليوم، حيث لم تتوقف انهياراته في السوق الموازية، بل تستمر، حيث يتجه لتحقيق السعر الذي توقعه خبراء الاقتصاد ليقترب من 45 جنيها للدولار، ليسجل اليوم 45.80 جنيه في السوق الموازي.

وقال الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، إن تراجعات الدولار في الوقت الحالي في السوق الموازي جاءت نتيجة ضخ كمية كبيرة من السيولة الدولارات التي دخلت إلى البنك المركزي المصري خلال الفترة الحالية، نظرًا للعديد من الاستثمارات التي ساهمت بشكل كبير في زيادة السيولة الدولارية في السوق المصرية، وتوفير العملة، خاصة مشروع رأس الحكمة.

توقعات بانهيارات جديدة للدولار

وأضاف شادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء اقترب من الوصول إلى 45 جنيه، ومن المتوقع أن ينخفض بشكل أكبر مع استمرار دخول المزيد من الاستثمارات وتسديد الدفعه الثانية من قيمة مشروع رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار خلال شهرين.