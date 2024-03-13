يتطلع أهالي الغربية، لمعرفة موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 13-3-2024، ثالث أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ، حرصًا على أداء الصلوات في وقتها.

وحددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، وفق إمساكية شهر رمضان المبارك 1445، موعد أذان الفجر في الغربية، في ثالث أيام الشهر الكريم، بأقل دقيقتين عن أول أيام رمضان، ودقيقة واحدة عن ثاني أيام الشهر الفضيل.

موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء ثالث أيام شهر رمضان

وجاء في إمساكية شهر رمضان المبارك 2024 الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة لمدينة طنطا أن موعد أذان الفجر في الغربية كان في أول أيام شهر رمضان الساعة 4: 43 دقيقة، بينما كان موعد أذان الفجر في الغربية ثان أيام رمضان المبارك الساعة 4:42 دقيقة.

موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وتضمنت إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 هجرية الخاصة بمدينة طنطا، أن موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الأربعاء 13-3-2024، يأتي في الساعة 4 و41 دقيقة، على أن يكون مدفع الإمساك عن الطعام الساعة 4 و 21 دقيقة والسحور الساعة 2 و21 صباحا، أما موعد شروق الشمس فسيكون - على مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية - الساعة السادسة و8 دقائق صباحا.