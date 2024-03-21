تعرّف على ألقاب الحروف لتقرأ القرآن بطريقة صحيحة.. منها «الذلقية والأسلية»

قال الشيخ أحمد منصور، إنّ الحروف الذلقية سميت بذلك نسبة إلى الذلق هو طرف اللسان والشفاه ، وحروفها 6 مجموعة في قول «فر من لب»، مضيفا أن الحروف الأسلية، تخرج من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى، وسميت بالحروف الأسلية؛ لأنها تخرج من أسلة اللسان أي طرفه أو مستدقه، وحروفها «الضاد، السّين، الزّاي».

الحروف النِطعية نسبتها إلى نطع الفم

وأضاف خلال برنامجه الرمضاني «هو الله» المُذاع على شاشة «الناس»، أن الحروف النِطعية نسبتها إلى نطع الفم وهو ما ظهر من الفم من الحلق الأعلى أي سقفه لأنها تخرج من جوار منطقة النطع، وحروفها «ط - ت – د».

الحروف اللثوية نسبة إلى اللثة

وتابع، أن الحروف اللثوية نسبة إلى اللثة، وهي الصوامت التي يلامس فيها طرف اللسان اللثة الخلفية للأسنان العليا الأمامية، وحروفها «ث – ذ – ظ»، كما أن الحروف الشفوية هي الصامت الشفتاني وتكون صفته من الشفة، كأن يكون صامتا أسنانيا شفويا أو ربما لسانيا شفويا، وحروفها «ب – م – ف».