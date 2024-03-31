هل استعان أحمد العوضي بـ«دوبلير» في مسلسل حق عرب؟.. مخرج مشاهد الأكشن يرد

كثير من مشاهد الأكشن التي تمكّن الفنان أحمد العوضي من خلالها أن يلفت الأنظار في مسلسل حق عرب، الذي يقدمه في السباق الرمضاني لعام 2024 والتي كان ورائها مخرج الأكشن الشهير محمود طاحون.

مخرج الأكشن في حق عرب يكشف كواليس المسلسل

وكشف طاحون عن نوعية الأكشن التي اعتمد عليها في مسلسل حق عرب، قائلًا إنَّ شخصية عرب السويركي التي يقدمها أحمد العوضي ليس لديها خلفية رياضية مثل الإسكندراني على سبيل المثال، ولكنه شخص «صايع» ودائم الدخول في مشاجرات ولذلك فلديه القدرة على الخناق والضرب بمهارة، وكنت أحرص على توجيه العوضي بألا يخرج الشخصية الرياضية التي بداخله، لأنّه في الحقيقة شخص رياضي وهذا لا يليق بشخصية عرب السويركي.

أما عن المشاهد صعبة التنفيذ، أكّد طاحون أنَّ العوضي يرفض إطلاقا أنَّ يتمّ الاستعانة بدوبلير في تنفيذ أي مشاهد مهما كانت صعوبتها، ممازحا «أنا لو فكرت أجيب دوبلير في اللوكيشن العوضي ممكن يضربني، هو بيرفض تماما إن يكون فيه دوبلير، لأن هو أصلا شخص رياضي فيقدر يعمل مشاهد الأكشن بسهولة، وكمان وأنا بصمم مشاهد الأكشن ببقي حريص على المشاهد اللى هيقدر يعملها لأن لو عملت مشاهد ميقدرش يعملها مستحيل يستعين بدوبلير».