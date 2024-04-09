أماكن وموعد صلاة العيد في جدة 2024.. تعرف على مظاهر الاحتفال غدا

في الساعات الأخيرة من شهر رمضان الكريم، يرغب العديد من الأشخاص في معرفة مواقيت صلاة العيد في جدة، للاستعداد للاحتفال بهذه المناسبة الدينية، التي تعد بمثابة مكافأة من الله تعالى لعباده المسلمين، بعد أيام طويلة من الصيام والتعبد، تقربا من الله بالطاعات والأعمال الصالحة.

صلاة العيد في جدة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، موعد صلاة العيد في جدة، والأماكن التي سيؤدي فيها المقيمون في المحافظة صلاة عيد الفطر المبارك، وفقا لما ذكرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في السعودية.

موعد صلاة العيد الفطر في جدة

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن وقت إقامة صلاة العيد، سيكون بعد شروق الشمس بربع ساعة وفقا لتقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة، وموعد صلاة العيد الفطر للعام الهجري 1445 في جدة هو 6:33 صباحًا في مدينة جدة وساحاتها.

أماكن وساحات صلاة العيد في جدة

تستعد المملكة العربية السعودية لتجيهز المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر، وأوضحت أمانة محافظة جدة، أنها عملت على تجهيز نحو 776 جامعا ومصلى تقام فيه صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1445هـ، موزعة على نطاق 16 بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة.

مظاهر احتفال جدة بعيد الفطر

يحرص المواطنون في السعودية على الاحتفال بعيد الفطر بشكل مميز، إذ يبدأ المقيمون في محافظة جدة اليوم بأداء صلاة العيد في الساحات الكبيرة، وتبادل التهاني والتبريكات مع الأصدقاء والعائلة، ثم تناول التمور والحلوى الشرقية الشهية.