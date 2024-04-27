الكشف على 1670 حالة ضمن قافلة طبية لجامعة الزقازيق بقرية نبتيت 

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم أعمالها بالكشف على 1670 حالة من أهالي قرية نبتيت مركز مشتول السوق بالشرقية، في العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الشرقية.

قافلة طبية لجامعة الزقازيق بقرية نبتيت

رافق القافلة الطبية أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد الكلية ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور أمل عطا وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على 1300 حالة، وتم تحويل 45 حالة إلى مستشفى جامعة الزقازيق في العديد من التخصصات الطبية وهي «باطنة - متوطنة - عظام -روماتيزم - صدر - قلب - أطفال - جلدية - رمد - أنف وأذن وحنجرة».

الكشف على أمراض الضغط

وشاركت كلية التمريض بحملة للكشف عن أمراض الضغط وبلغ عدد الحالات 370 حالة، وتم توجيه الحالات التي تم الكشف عليها إلى العيادات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة ناديه طه عميد كلية التمريض، والدكتورة أماني حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستكمالًا لدور الجامعة ومسؤولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسؤولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة، إلى مشاركة كلية الصيدلة في أعمال القافلة بصرف الأدوية لجميع الحالات بالمجان مع تحديد مواعيد تعاطي الجرعات، تحت رعاية الدكتورة أمل الجندي عميد الكلية ، والدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة، وقام الفريق المرافق لها بالكشف على سيدات القرية، وصرف وسائل تنظيم الأسرة مجانا.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن كلية الطب البيطري بالجامعة شاركت بالكشف على 76 حالة من الحيوانات و130 حالة من الطيور، و40 حالة من الأغنام، وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لهم بالمجان، كما قام فريق من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بعقد لقاءات مع المستفيدين من القافلة وبالتوعية ضد أخطار الإدمان وتعاطي المخدرات.

جدير بالذكر أنه قد قام بتنظيم أعمال القافلة أ.محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع ، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.