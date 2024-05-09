شاب ينقذ طفلا من الموت ويخسر 8 آلاف جنيه في الدقهلية

كعادته كل مساء بعد الانتهاء من عمله، يجلس رفقة أصدقائه بأحد النوادي الموجودة بمدينة المنزلة التابعة للدقهلية، للاستمتاع بهواء الريف النقي، بعد يوم شاق في عمله كـ«مبلط سيراميك»، فوجئ بطفل عمره 10 سنوات، يغرق بحمام السباحة الموجود في النادي، فما كان إلا أن قفز بداخله بكامل ملابسه، من أجل إنقاذ حياة الصغير، وخسر هاتفه الذي يبلغ سعره 8 آلاف جنيهات.

سيد مسعد، 17 عامًا، يقطن بإحدى قرى مدينة المنزلة بالدقهلية، يروي لـ«الوطن»، تفاصيل إنقاذه لطفل كاد أن يغرق داخل حمام السباحة، موضحًا أنه فوجئ بـ 3 أطفال يدخلون النادي الساعة 11 مساء يوم الاثنين الماضي، وقام أحدهم بإلقاء حذاء طفل داخل الحمام، وعندما جلس الأخير على الحافة يحاول التقاطه بيده، دفعه صديقه لينزل في حمام السباحة.

سيد ينقذ الطفل من الغرق

الموقف السابق شاهده «سيد»، وما إن رأى الطفل يحاول النجاة بحياته، حتى ألقى بنفسه داخل حمام السباحة – دون خلع ملابسه - وأنقذ حياة الطفل، في موقف بطولي نال حفاوة جميع الموجودين، لكنه خسر هاتفه البالغ 8 آلاف جنيه، وأصبح بدون هاتف الآن، على حد قوله لـ«الوطن».

سيد: أهم حاجة روح البني آدم

«أهم حاجة روح البني آدم».. تلك الجملة التي خرجت من فم «سيد»، مؤكدًا أنه لم يفكر مرتين قبل اتخاذ قراره، مضيفًا: «كنت في الأول فاكر إن الولد هيعرف يخرج، لكن لما شوفت إنه مش قادر، على طول نطيت في المياه وأنقذته، ولما خرجت كانت هدومي كلها مبلولة، وصاحبي جابلي هدوم علشان أروح بيها».

سيدة تلتقط صورة للشاب بعد خروجه من حمام السباحة

إحدى السيدات اللاتي يقدمن على النادي، شاهدت ما فعله الشاب البالغ 17 عامًا، وقامت بنشر صورته عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ليعرف الجميع قصته.