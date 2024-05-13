عضو بـ«النواب»: مصر حريصة على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت جهودا غير مسبوقة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بشكل عادل ودائم، وتحقيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 مع القدس الشرقية كعاصمة، وفى نفس الوقت لم تنس الشعب الفلسطينى الشقيق، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، ما يؤكد تبني الدولة المصرية للقضية الفلسطينية على مر التاريخ.

تأكيد الثوابت القومية

وأضاف عضو مجلس النواب أن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وتعتبر مصر القضية محورا أساسيا في سياسة مصر الخارجية، مع تأكيد الثوابت القومية، وتلعب الدولة المصرية دورا مهما في دعم القضية الفلسطينية منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي.