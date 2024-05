مرصد ناسا يوثق لحظة انفجار شمسي قوي.. هل يصل إلى الأرض؟ (صورة)

كشفت وكالة ناسا الفضائية بعد التقاط مرصد الطاقة الشمسية الديناميكي التابع لها لحظة إطلاق نجم لأكبر توهج شمسي منذ نصف قرن، ما أدى لإرسال أعمدة كثيرة من البلازما عبر الفضاء.

وكشف بعض الخبراء أن الانفجار الإشعاعي، الذي وقع منذ أيام وتحديدا يوم الرابع عشر من مايو، هو الانفجار الأكبر منذ بداية الدورة الشمسية في عام 2019، وكان أكبر من أي توهج تسبب في ظهور بعض أضواء شمالية الأسبوع الماضي.

كشفت لقطات بشأن كيف تلتف أقواس من البلازما مع ارتفاع التوهج. وعندما ينفصل الانفجار القادم من وجه الشمس الغربي، كان الإشعاع قويا بشكل مذهل، كما صُنّف الانفجار أنه توهج من فئة X8.7، لكنه ظهر من وراء أفق الشمس الغربي مباشرةً، ما أعطى بعض الحماية للأرض من هذا الانفجار الإشعاعي الضخم.

