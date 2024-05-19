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مرصد ناسا يوثق لحظة انفجار شمسي قوي.. هل يصل إلى الأرض؟ (صورة)

كتب:

كريم العربي
03:25 ص | الأحد 19 مايو 2024
انفجار شمسي

انفجار شمسي

كشفت وكالة ناسا الفضائية بعد التقاط مرصد الطاقة الشمسية الديناميكي التابع لها لحظة إطلاق نجم لأكبر توهج شمسي منذ نصف قرن، ما أدى لإرسال أعمدة كثيرة من البلازما عبر الفضاء.

وكشف بعض الخبراء أن الانفجار الإشعاعي، الذي وقع منذ أيام وتحديدا يوم الرابع عشر من مايو، هو الانفجار الأكبر منذ بداية الدورة الشمسية في عام 2019، وكان أكبر من أي توهج تسبب في ظهور بعض أضواء شمالية الأسبوع الماضي.

كشفت لقطات بشأن كيف تلتف أقواس من البلازما مع ارتفاع التوهج. وعندما ينفصل الانفجار القادم من وجه الشمس الغربي، كان الإشعاع قويا بشكل مذهل، كما صُنّف الانفجار أنه توهج من فئة X8.7، لكنه ظهر من وراء أفق الشمس الغربي مباشرةً، ما أعطى بعض الحماية للأرض من هذا الانفجار الإشعاعي الضخم.

هل يتجه التوهج للأرض

قال الدكتور جريج براون، عالم فلك بالمرصد الملكي بجرينتش: «ليس مرجحا أن ينتج هذا التوهج أي شفق قطبي لأن توجهه غير موجه لنا. حتى يحدث قذف كتلي إكليلي، وغالبا ما يصحبه توهجات وهذا أمر عادي، لإنتاج شفق قطبي على الأرض، ويجب أن يصل رذاذ الجسيمات من الشمس إلى الغلاف الجوي للأرض».

تأثير التوهج الشمسي على أنظمة الاتصالات الأرضية

من الممكن أن يؤثر التوهج الشمسي على أنظمة الاتصالات بالأرض، عبر تغيير الطريقة التي تمر من خلالها إشارات الراديو عبر أجزاء الغلاف الجوي العلوي. والتوهجات الكبيرة قد تؤثر على أنظمة الاتصالات وأنظمة الملاحة والتقنيات الأخرى ويتوقع الخبراء أن تتعرض الأرض لانفجارين شمسيين آخرين في الأيام القليلة المقبلة.

ما هي التوهجات الشمسية؟

التوهجات الشمسية تحدث بسبب تشابك الخطوط الخاصة بالمجال المغناطيسي في الطبقات الشمس الخارجية المتطايرة، مما يؤدي إلى إطلاق الانفجارات القوية من الأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية.

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