تسجيل الدخول

الوطن

الخميس.."ريستال" بصالون المقامات في قصر بشتاك

منذ 26 دقيقة
كتب: الوطن
الخميس.."ريستال" بصالون المقامات في قصر بشتاك

بوستر الصالون

يستضيف صالون المقامات الذي يقيمه "بيت الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك في الثامنة مساء الخميس 12 أبريل المقبل الدكتورة ماجدة عبد السميع أستاذ الغناء بالمعهد العالي للموسيقي العربية.

ويقام الصالون بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، يصاحبه ريستال بقيادة الدكتورة أمل إبراهيم أستاذ الموسيقى العربية بكلية التربية النوعية، بمشاركة فرقتها الموسيقية حيث تقدم باقة من الأغنيات منهم "دارت الأيام"، "بعيد عنك "، "أنت عمري"، "ليالينا"، "جانا الهوا"، "بتسأل ليه عليا".

والجدير بالذكر أن صالون المقامات فكرة الفنان القدير الراحل محسن فاروق ومن إعداد وتقديم د. إيناس جلال الدين.

أخبار متعلقة

غدا.. مدثر أبوالوفا ومحسن فاروق بقصر الأمير بشتاك

غدا.. مدثر أبوالوفا ومحسن فاروق بقصر الأمير بشتاك
حفل شباب "بيت الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك الخميس المقبل

حفل شباب "بيت الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك الخميس المقبل
غدا.. حفل لـ"الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك

غدا.. حفل لـ"الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك
الخميس.. حفل الفائز بـ"الصوت الذهبي" في قصر الأمير بشتاك

الخميس.. حفل الفائز بـ"الصوت الذهبي" في قصر الأمير بشتاك

التعليقات

تحطم طائرة جزائرية

أحدث الأخبار

غدا.. "الطيب" يلتقي رئيس البرتغال ويصحبه في جولة بالجامع الأزهر

غدا.. "الطيب" يلتقي رئيس البرتغال ويصحبه في جولة بالجامع الأزهر

ضبط 12 قضية منتجات بترولية وأسطوانات بوتاجاز في حملة تموينية

ضبط 12 قضية منتجات بترولية وأسطوانات بوتاجاز في حملة تموينية

"مرور كفر الشيخ" تضبط 4 سائقين يقودون تحت تأثير المخدرات

"مرور كفر الشيخ" تضبط 4 سائقين يقودون تحت تأثير المخدرات

تكليف حسين طلعت مدير لإدارة كفرالدوار الزراعية في البحيرة

تكليف حسين طلعت مدير لإدارة كفرالدوار الزراعية في البحيرة

مسؤول جواتيمالي يناقش في إسرائيل نقل سفارة بلاده

مسؤول جواتيمالي يناقش في إسرائيل نقل سفارة بلاده

اختيارات الوطن

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

بعد هدفه في مانشستر سيتي.. «صلاح» يحطم أرقام أساطير الدوري الإنجليزي

بعد هدفه في مانشستر سيتي.. «صلاح» يحطم أرقام أساطير الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

عاجل