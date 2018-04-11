الخميس.."ريستال" بصالون المقامات في قصر بشتاك

يستضيف صالون المقامات الذي يقيمه "بيت الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك في الثامنة مساء الخميس 12 أبريل المقبل الدكتورة ماجدة عبد السميع أستاذ الغناء بالمعهد العالي للموسيقي العربية.

ويقام الصالون بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، يصاحبه ريستال بقيادة الدكتورة أمل إبراهيم أستاذ الموسيقى العربية بكلية التربية النوعية، بمشاركة فرقتها الموسيقية حيث تقدم باقة من الأغنيات منهم "دارت الأيام"، "بعيد عنك "، "أنت عمري"، "ليالينا"، "جانا الهوا"، "بتسأل ليه عليا".

والجدير بالذكر أن صالون المقامات فكرة الفنان القدير الراحل محسن فاروق ومن إعداد وتقديم د. إيناس جلال الدين.