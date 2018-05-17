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الوطن

ضبط طالبين تعديا جنسيا على زميلهما عقب استدراجه لمنزل في السنطة

منذ 17 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
ضبط طالبين تعديا جنسيا على زميلهما عقب استدراجه لمنزل في السنطة

صورة أرشيفية

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، من إلقاء القبض على طالبين تعديا جنسيًا على زميلهما عقب استدراجه لمنزل تحت الإنشاء وسط الزراعات بنطاق مركز السنطة، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين ومواجهة الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.

وتلقى اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد مبروك، مأمور مركز السنطة، يفيد بورود بلاغ من المدعو "حسني. ع. ع"، 37 سنة، عامل، مقيم بعزبة المنشاوي بدائرة المركز يفيد بقيام كل من "عبد المنعم محمد نبيه"، 15 سنة، طالب، بالصف الثاني الإعدادي المهني ومقيم بدائرة عزبه المنشاوي و"محمد علي محمد عصمه"، 16 سنة، طالب بذات المدرسة، ومقيم بعزبة المنشاوي القبلية بدائرة المركز، باستدراج نجله "محمد. ح. ع"، 10 سنوات، تلميذ، مقيم طرف والده، لأحد المنازل تحت الإنشاء وسط الزراعات والتعدي عليه جنسيًا وهتك عرضه .

وبعرض المجني عليه على مستشفى السنطة المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود عدة شروخ شرجية وتهتكات حول الشرج وسحجات وكدمات .

وأوصى اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث جنائي تحت اشراف العميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمود الجيار، وكيل فرع البحث الجنائي، بزفتى والسنطة، لضبط الجناة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن النقيب محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 9591 جنح مركز السنطة لسنة 2018 ميلاديًا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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