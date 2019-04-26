كشفت مصادر بنكية أن البنوك العاملة في السوق المحلية، وعددها 38 بنكا بدأت في تنفيذ خطتها لتغذية ماكينات الصراف الألي ATM، لتلبية الطلب على النقد "الكاش"، خلال أيام الإجازات التي تصل إلى 6 أيام إجازات بأعياد تحرير سيناء، وشم النسيم من الخميس إلى الاثنين، على أن تعود للعمل يوم الثلاثاء القادم، بالإضافة إلى أن يوم الأربعاء إجازة رسمية بعيد العمال، وسيعاود العمل الخميس المقبل.

وتعتمد خطة البنوك خلال الإجازات على تغذية ماكينات الصراف الألي، والرد على استفسارات العملاء من خلال خدمة العملاء الهاتفية، وأشارت المصادر في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن البنوك أعدت خططا استباقية، لمتابعة منسوب السيولة في ماكينات الصراف الألي، خاصة في الإجازات الطويلة المتلاحقة، بما يتناسب مع احتياجات العملاء في كل منطقة على حدة، وفقا للطلب المعتاد على النقد خلال العطلات.

وأضافت المصادر أن هناك حالة من الهدوء في الطلب على النقد بما يتماشى مع الطلب المعتاد على ماكينات الصراف الألي، كما أن البنوك تعمل بشكل مستمر على تنفيذ خطط احترازية لصيانة ومتابعة ماكينات الصراف الألي خلال تلك الفترة.

وتوقعت المصادر إقبال كبير من المواطنين على التعاملات البنكية مع بدء صرف الرواتب أول الشهر، تزامنا مع استعدادات الاسر لتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية استعدادا لشهر رمضان المبارك.