هاجم الإعلامي أحمد موسى، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، بعد إعلانه أن بلاده لن تعطي تأشيرات "فيزا للأعداء" في إشارة للمصريين، قائلًا: "نكرة وتافه، وعيل قطري هربان يا ولاد الحلال، بلغوا إنه هربان من مزرعة الخرفان".

وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد": "العيل ده بيحاول إرضاء أسياده، محتاج تربية ثقافية وتاريخية، لأنه لا عنده تاريخ أو جغرافيا".

وتابع: "كان بيبيع حفاضات الأطفال، وعشان عنده موهبة في ده، مسكوه حاجات كتير في قطر، منها الخطوط الجوية القطرية، وده لأنه دكتاتور وبيزرع جواسيس كتير في العمل وسليط اللسان، ودي تربيته والبيئة اللي اتربى فيها".

وتعرض الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، لانتقادات كثيرة من المواطنين القطريين والعرب من جنسيات مختلفة، بعد إعلانه أن بلاده لن تعطي تأشيرات "فيزا للأعداء" في إشارة للمصريين.

وقوبلت التصريحات التي أدلى بها "الباكر"، بالانتقاد والهجوم من شخصيات عامة قطرية، حيث غرد عبدالله بن حمد العذبة، مدير عام المركز القطري للصحافة: "أختلف مع الأخ أكبر الباكر، المواطن المصري ليس عدوا لدولة قطر، قطر لم تمنع الأشقاء في دول الحصار من المجيء لدولة قطر، وليس هناك ما يمنع شقيقنا المصري من زيارة دولة قطر، تصريح جانب الصواب".