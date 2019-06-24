قال اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تعتزم شطب 10 آلاف شركة من سجل المستوردين، مؤكدا أن هذا القرار لا يعني وقف نشاط هذه الشركات التجاري، لكنها لن تتمكن من الاستيراد فقط.

وأضاف أنه على الرغم من الإعلان عن مواصفات الرسائل الاستيرادية، فإن الشركات لا تلتزم بها رغم مرور أكثر من 6 أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية، مطالبًا المستوردين من متابعة التحديثات التي تنشر في الجريدة.

وأكد جابر، خلال ندوة عقدتها لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، اليوم، برئاسة حسن حجازي، أنه يجرى حاليا تطوير صالة استقبال المواطنين بالهيئة من خلال منظومة الشباك الواحد بفاتورة واحدة إلكترونيا.

وأوضح أن الهيئة حدثت موقعها الإلكتروني مؤخرا، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء لحين تسلم الهيئة عملية الإشراف على الغذاء، مستقبلا في 5 منتجات.