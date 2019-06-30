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"المالية" تثبِّت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع الأساسية

"المالية" تثبِّت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع الأساسية

موازنة "التأمين الصحي" تدخل حير التنفيذ.. غدا

موازنة "التأمين الصحي" تدخل حير التنفيذ.. غدا

الاستثمار: المساندة الشعبية للقيادة بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح

الاستثمار: المساندة الشعبية للقيادة بعد 30 يونيو دعمت برامج الإصلاح

"التضامن" توقع مذكرة تفاهم مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل وسكن للشباب

"التضامن" توقع مذكرة تفاهم مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل وسكن للشباب

تعرف على 4 فوائد لتناول لبن الحمير ورأي الدين في شرابه

تعرف على 4 فوائد لتناول لبن الحمير ورأي الدين في شرابه

شباب 29 جنسية أفريقية يشاهدون لقاء مصر وأوغندا: "متجمعين على حلم كبير"

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بث مباشر مباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد 30-6-2019

بث مباشر مباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد 30-6-2019

"بنشجع من 74".. "شكري" يسترجع ذكريات 45 سنة دعم للمنتخب في أمم أفريقيا

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"الأرصاد" توجه نصائح للمتجهين إلى الاستاد لحضور مباراة مصر وأوغندا

"الأرصاد" توجه نصائح للمتجهين إلى الاستاد لحضور مباراة مصر وأوغندا

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