شباب 29 جنسية أفريقية يشاهدون لقاء مصر وأوغندا: "متجمعين على حلم كبير"

تحت شعار "متجمعين على حلم كبير"، حرصت الأكاديمية الوطنية للتدريب، على توفير أجواء كرنفالية أمام شاشة علاقة لمشاهدة مباراة مصر وأوغندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وتجمع أعضاء الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمشاهدة المباراة، بعد انتهاء حفل قبول الدفعة الأولى للبرنامج اليوم، بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية.

وبلغ عدد الشباب الذين شاهدوا معاً المباراة 100 شاب أفريقي من الجنسين، يمثلون 29 جنسية من جنسيات القارة، وسيطرت أجواء احتفالية وكرنفالية وسط مشاعر من الود والفرحة بين جميع الحضور خلال مشاهدة المباراة.

ورفع الشباب الأفارقة الأعلام المختلفة لعدد كبير من دول القارة، واحتفلوا على أنغام أغنية "متجمعين"، الأغنية الرسمية لبطولة الأمم الأفريقية 2019 التي تستمر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، وتقول كلمات الأغنية التي يؤديها الفنان المصري حكيم، مع فنانين آخرين من السنغال ونيجيريا: "متجمعين على حلم كبير على حب وخير.. متجمعين بولادنا السُمر.. العالم عارف إحنا مين.. والإيد في الإيد مع بعض تملي مكملين"، وتضيف كلمات الأغنية: "متجمعين من كل بلاد أفريقيا شبابنا موجودين.. متجمعين وهدفنا واحد كلنا وعليه رايحين.. نلعب مع بعض وفي الآخر.. كلنا فايزين".

وانطلق اليوم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة APLP، بمقر الأكاديمية مدة الدراسة 5 أسابيع للتدريب، وشهدت الأكاديمية حفل افتتاح البرنامج، الذي شهد قبول الدفعة الأولى والتي ضمت 100 شاب أفريقي من 29 دولة أفريقية.

وتستمر مدة الدراسة على مدار 5 أسابيع في مجالات متنوعة، وتتراوح أعمار المتدربين بين 20 إلى 30 سنة، ومن المقرر أن يشمل البرنامج 10 دفعات متتالية، على أن تضم كل دفعة 100 متدرب.