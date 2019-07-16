رحب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بالبرلمان بقرار أسبانيا رفع حظر السفر إلى شرم الشيخ، ومساواتها سياحيا بالأقصر والاسكندرية وأسوان بعد 3 سنوات من الحظر.

وأكد أن هذا الاتجاه جاء بعد الجهود الكبيرة، التي بذلتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار داخل مصر واقتناع العالم كله بأن مصر أصبحت بحق بلد الأمن والأمان والاستقرار.

ووجه "حساسين"، في بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للجهود الكبيرة، التي بذلها صقور وبواسل القوات المسلحة المصرية والشرطة الوطنية فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم جماعة الاخوان الإرهابية.

وأشاد بجهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذي نجح بكل كفاءة واقتدار فى الترويج بمجهودات شخصية ناجحة للسياحة داخل شرم الشيخ لاستعادة السياحة العالمية لمدينة السلام التي أصبحت حديث العالم وأصبحت قبلة للسياحة العربية والأفريقية والأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

وكانت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، أبرزت قرار وزارة الخارجية الإسبانية برفع الحظر عن السفر لشرم الشيخ، وقالت إن إسبانيا قامت بتحديث توصيات السفر إلى مصر، وقامت بمساواة وضع شرم الشيخ فى جنوب شبه حزيرة سيناء، بمواقع أخرى مثل الأقصر والإسكندرية والقاهرة.