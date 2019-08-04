بلا مقدم وبتقسيط 84 شهرا.. كل ما تريد معرفته عن أجهزة مصنع "360 الحربي" المنزلية

أعلنت وزارة الدولة للإنتاج الحربي، عن فتح باب البيع بالتقسيط "دون مقدم للأجهزة المنزلية من إنتاج شركة حلوان للأجهزة المعدنية "مصنع 360 الحربي"، وذلك لجميع العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، على أنَّ يتمّ التقسيط في مدة تتراوح من 6 إلى 84 شهرًا، بالتعاون مع "بنك القاهرة".

5 منتجات ضمن "نظام التقسيط"

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"الوزارة"، صباح اليوم، قائمة الأجهزة التي يضمها البيع بـ"التقسيط"، وهي كلاً من بوتاجازات 4 و5 شعلة، وسخان غاز 10 لترات، وثلاجات من أحجام مختلفة، والـ"ديب فريزر"، وأجهزة تكييف 1.5، و2.25، و3 حصان.

منافذ المبادرة

ويجرى البيع بـ"التقسيط" من منافذ مصنع "360 الحربي"، والمتواجدة في كل من "روكسي، والهرم، وحلوان، وشارع مصطفى كامل بالإسكندرية، وطنطا"، على أنَّ يجرى تعميمها على كل منافذ بيع منتجات "الإنتاج الحربي" في مرحلة لاحقة.

إجراءات التقسيط

ويتوجه المستفيد، بحسب الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الإنتاج الحربي، إلى المعارض للحصول على عرض أسعار بالأجهزة المراد شراؤها "مختوم بخاتم المعرض"، ويتمّ إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي مع الطلب، ومفردات المرتب من جهة العمل، وتسليمها لفرع بنك القاهرة القريب من تلك المعارض.

قرض سلع معمرة

ثم يجرى "البنك"، إجراءات بحصول الموظف على "قرض سلع معمرة"، بعد الكشف عن موقف الائتمان للمستفيد، والاتفاق معه على أسلوب السداد عن طريق تحويل المرتب من الجهة أو حساب بنك المستفيد بالمدة المتفق عليها، وبعد انتهاء البنك من إجراءاته يتم إبلاغ المعرض بالموافقة على منح المستفيد لقرض السلع المعمرة، على أن يقوم المعرض بتسليم السلع إلى المستفيد وتوقيعه على النموذج المعد لذلك.

التقسيط عبر بنك القاهرة

وقال المهندس طارق زيدان رئيس مصنع "360 الحربي"، لـ"الوطن"، إنَّ بنك القاهرة هو من يتولى تحصيل قسط بيع المنتج إلى المستفيد، بحسب التعاقد الموقع بينهما في هذا الصدد بموجب "قرض السلع المعمرة".