أعلنت شركة "Warner Bros" أن التصوير سيبدأ في ربيع عام 2020، بمدينة ريو دي جانيرو، في البرازيل، بعد تأخير إنتاج الجزء الثالث من فيلم "Fantastic Beasts" لعدة أشهر، وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة "فرايتي".

كان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في وقت سابق من هذا العام، لكن تم تأجيله بعد أن جاء إيرادات الجزء الثاني "Feast Beasts: The Crimes of Grindelwald" مخيبة للآمال، حيث لم يحقق سوى 650 مليون دولار، بخلاف الجزء الأول حقق 800 مليون دولار.

من البداية كان من المقرر أن تصل سلسلة "Fantastic Beasts" إلى 5 أفلام، أنفقت الشركة ما يقرب من 400 مليون دولار مجتمعة لإنتاج أول فيلمين، من المقرر أن يطرح الجزء الثالث الذي مازال دون عنوان في دور السينما في نوفمبر 2021، أي بعد 5 سنوات تقريبًا من الفيلم الأول و3 سنوات بعده.