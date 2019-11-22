أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم دورة تأهيلية للواعظات المعينات، تستمر لمدة أربعة أيام ابتداء من الخميس المقبل حتى الأحد الأول من ديسمبر بمعسكر أبي بكر الصديق التدريبي في الإسكندرية، إضافة إلى جميع الواعظات المتطوعات بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن الدورة تأتي في سبيل اهتمام وزارة الأوقاف بالعمل على رفع كفاءة ومهارات جميع العاملين بها في مختلف الجوانب العلمية والتثقيفية.

تعقد الدورة امتحان للواعظات المعينات يوم السبت الموافق 7 / 12 بمسجد النور بالعباسية في القاهرة، في تمام العاشرة صباحًا.

تشمل الدورة مراجعة ومناقشة عدة كتب منها مفاهيم يجب أن تصحح، ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، الفهم المقاصدي للنسة النبوية، قواعد الفقه الكلية، الحج والعمرة مناسك وأسرار، التيسير في الحج.