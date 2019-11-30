لقت سيدة مصرعها داخل شقتها، الكائنة بمساكن البنا في مدينة دمياط الجديدة، في ظروف غامضة، وانتقل إلى موقع الحادث قوات مباحث قسم دمياط الجديدة، برئاسة الرائد محمد مجاهد، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأفاد شهود عيان في موقع الحادث لـ "الوطن" أن السيدة مقتولة، وتدعى "إ. س"، في العقد السادس من عمرها، من مواليد دائرة مركز فارسكور، وسبق أن عملت في سوق العقارات، وتاجرة في عدة أنشطة مختلفة مثل "صافرات إنذار السيارات"، ولم تنجب أطفالا، وكانت لها علاقات متشعبة بحكم عملها، كما كان يتردد إليها غرباء، وكانت تعاني من السمنة المفرطة، وتخدمها فتاة وتسكن بشقة دور أرضي بمساكن البنا.