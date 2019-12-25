أمطار غزيرة بمدن ومراكز البحيرة وتوقف حركة الصيد

أمطار غزيرة شهدتها مدن ومراكز محافظة البحيرة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، أغرقت مياهها الشوارع الرئيسية والميادين العامة، وتسببت في ارتفاع نسبة الغياب بالمدارس والهيئات الحكومية، وأغلق العديد من المحال التجارية أبوابهم، بسبب موجة الطقس السيء التي شهدتها البلاد.

وكانت مدن "إدكو، رشيد، كفرالدوار، أبو حمص، أبو المطامير"، قد شهدوا أمطاراً غزيرة ورياح شديدة، وأعلنت إدارة بوغازي رشيد والمعدية حالة الطوارئ، وإغلاقهما أمام حركة الصيد والمراكب، كما أعلنت الوحدات المحلية رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة أي أزمات قد تحدث نتيجة الأمطار الشديدة.

ومن جانبها حذرت الإدارة العامة للمرور بالبحيرة سائقي المركبات بأنواعها، من السرعة الزائدة على الطريقين الزراعي والدولي الساحلي، فيما رفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد القصوى تحسباً لوقوع أي حوادث بسبب الأمطار.