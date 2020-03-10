بالأرقام.. نتيجة انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بدار المعارف

انتهى فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، فرز أصوات انتخابات مجلس الإدراة والجمعية العمومية بمجلة أكتوبر، وقد فاز كل من ماجد بدران، مدير تحرير مجلة أكتوبر (40 صوتا)، وأحمد النومى (44 صوتا)، بعضوية مجلس إدارة مجلة أكتوبر عن الصحفيين، كما فاز كل من مروة علاء الدين (63 صوتا) وصلاح النصيرى (47 صوتا) بعضوية الجمعية لمجلة أكتوبر عن الصحفيين.

وفاز محمد عبد العال (135 صوتا) والسيد عطية (96 صوتا) بمقعد مجلس الإدارة "الإداريين"، كما فاز كل من أحمد عصام (127 صوتا) ومحمد كمال (124 صوتا) عن مقعد الجمعية العمومية "الإداريين".

وفاز كل من مجدى عبد الظاهر (119 صوتا) وسعيد عبد التواب (79 صوتا) عن مقعد مجلس الإدارة "العمال"، كما فاز حمادة العباسى (136 صوتا) ومحمود بدران (96 صوتا) عن مقعد الجمعية العمومية “عمال”.وأجريت الانتخابات اليوم الثلاثاء، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

وقد انطلقت انتخابات "دارالمعارف ومجلة أكتوبر" في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، حيث شهدت الانتخابات حضور مكثف للناخبين في الساعات الأولى من فتح باب التصويت.

ويتنافس على مقاعد مجلس الإدارة بمؤسسة "دار المعارف" 7 صحفيين، 9 إداريين، 9 عمال، بينما ترشح للجمعية العمومية 6 صحفيا و10 إداريين و8 عمال.