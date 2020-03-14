عبدالغفار: الطلاب لن يُمنعوا بالكامل من دخول الجامعات في فترة التعطيل

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جرى وضع خطة لميكنة كل الجامعات المصرية خلال العامين المقبلين، وذلك قبل ظهور أزمة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، أن تكلفة خطة تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية تبلغ 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى 1.4 مليار.

وأردف، أن الطلاب يستطيعون التعامل والتواصل مع الأساتذة في الجامعات عبر "أون لاين"، وكأنهم في نفس المكان، لافتًا إلى أن هذه التقنية ليست موجودة في كل الجامعات: "هذه تقنيات حديثة، وتحتاج إلى بنية تحتية، ونعمل على وضعها منذ أكثر من عام".

ولفت، إلى أنه سيجري رفع المحاضرات غدًا الأحد، للتعامل مع الأزمة، موضحًا أن دخول الجامعات ليس ممنوعًا خلال الأسبوعين المقبلين: "هناك طلاب لديهم مشروع أو مناقشة، وهذه الأمور ستتم في عدد محدود من الحضور".