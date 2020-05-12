ضبط 4 أطنان مخللات فاسدة وغلق مخزن مخالف بالشرقية

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية 4 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية الصحية بالزقازيق، شنت حمله مكبرة على المنشآت الغذائية بمدينه الزقازيق.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط ضبط 4 أطنان و690 كيلو مخللات لسوء التخزين، ومخزن به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، موضحًا مخاطبة الجهات المختصة لغلق المخزن لوجود خطر داهم باعتباره يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة.

وأكد "مسعود" إعدام 7 براميل مخللات زنة 490 كيلو جرامًا، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب العينات اللازمة وإرسالها إلي المعامل لبيان مدي صالحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضري جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.