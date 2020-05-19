لا إصابات جديدة بكورونا لليوم الثالث علي التوالي في الوادي الجديد

سجلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، حالتي وفاة بكورونا وشهدت شفاء حالة جديدة، ليصبح إجمالي حالات التعافي 24 حالة، والوفاة 5 حالات بسبب الفيروس، فيما لم تسجل إصابات جديدة لليوم الثالث على التوالي.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة ارتفعت إلى 5 حالات، مشيرًا إلى أن إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا قد توفيت مساء الاثنين وهي لسيدة تبلغ من العمر 70 عامًا، فيما يبلغ عدد الإصابات 43 حالة حتى الآن جميعهم يتلقون الرعاية الطبية.

وأكد المحافظ، تعافي حالة مصابة بفيروس كورونا وخروجها من مستشفى العزل الصحي بإسنا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 24 حالة.وأشار المحافظ، إلى تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي، وسيجري تخصيص عزل إجباري لهم داخل المستشفيات، لافتًا إلى توفير الاحتياجات الخاصة بالأسر المخالطة وتدبير كافة متطلباتهم لمنعهم من الخروج من المنازل كما جرى صرف إعانات مالية ومادية لأسر الحالات المصابة.

وأوضح المحافظ، أنه تم رفع العزل المنزلي عن 7 مواطنين من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مع وصول قافلة المساعدات التابعة لمؤسسة مصر الخير والتي تضم 10 آلاف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على المستحقين.