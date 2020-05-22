مستمر لـ4 يونيو.. طريقة وضوابط التقديم للمدارس المصرية اليابانية

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020-2021، يوم 20 مايو الحالي على أن يستمر التقديم لمدة 15 يومََا.

ويمكن أن يتم التقديم لـ"المدارس المصرية اليابانية" من خلال اتباع الخطوات التالية:

1) الدخول على الموقع الخاص بالمدارس المصرية اليابانية من هنـــــــا.

2) الضغط على خانة "التقديم".

3) اختيار "التقديم للمدارس الحالية".

4) ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالرقم القومي للطفل والسن والمرحلة المتقدم إليها وغيرها.

5) الضغط على حفظ وظهر رسالة تم التسجيل بنجاح.

قواعد التقديم الالكتروني للمدارس المصرية اليابانية

وقواعد التقديم هي:

- التأكد من ملء كل البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح.

- ملء البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الاسم رباعيا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي والعنوان المدرج في بطاقة الرقم القومي، وعنوان آخر يمكن إثباته في حالة اختلافه عن المدرج ببطاقة الرقم القومي.

- أي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة سوف يتم الاستبعاد نهائيا وذلك حتي تتاح الفرص للجميع بسهولة.

- كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى، ولا يحق لأى متقدم اختيار أكثر من مدرسة ومن يقوم بذلك يعرض طلبه للحذف بالكامل.

- يجب يكون البريد الالكتروني المسجل على صفحة التقدم مفعل وأن يتم الاحتفاظ بكلمة المرور، وفي حالة فقدان البريد الالكتروني أو كلمة المرور تصبح المسؤولية كاملة على ولي الأمر في حال عدم القدرة على التواصل ودون أدنى مسؤولية على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قبوله بالمدارس.

- يجب تسجيل رقم هاتف يمكن التواصل عليه مع ولي الأمر عند الضرورة وفي حال تغييره أو عدم إتاحته عند الحاجة تكون المسؤولية على ولي الأمر.

- أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولي الأمر، وقد يتسبب في فقدان الفرصة الوحيدة المتاحة، لذا يجب مراعاة تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط، وفي حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة سيتم حذف الطلب تلقائيا، ولن يكون لولي الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع للوزارة بأي حق قانوني.

- يجب الحرص في اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها بناء على عنوان ولي الأمر ببطاقة الرقم القومي أو العنوان الآخر الذي يمكن إثباته والساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم، ولن يكون لولي الأمر الحق في نقل الطفل بعد إثبات عنوان الإقامة لأي مدرسة مصرية يابانية في نفس نطاق المحافظة أو خارجها، وليس لولي الأمر حق طلب توفير أي وسيلة مواصلات إلى المدرسة أو وجبات نظرا لعدم توافر هذه الخدمات بالمدارس بموجب هذا الشرط.

- تتاح الفرصة مرة واحدة فقط لولي الأمر لتسجيل بيانات نجله، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر "حفظ" وظهور رسالة "تم التسجيل بنجاح" لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للطالب.

- يوقع ولي الأمر على كل التعهدات والإقرارات التى تحددها وتقررها وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بما يكفل الإلتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس.

- في حالة اكتشاف أي بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أي معلومات عن حالة الطالب الصحية يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد ولي الأمر، ولن يكون له الحق في أي مطالبات أو تعويضات.

- يعتبر كل المتقدمين مرشحين للقبول مبدئيا في حدود أكبر سن متقدم على البوابة ويكون القبول النهائي بعد اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة والأماكن المتاحة وفق لخطة الكثافة الخاصة بكل مدرسة.

- يجب سداد مقدم المصروفات في الميعاد المحدد ولوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية الحق في رفض أي طلب دون إبداء أسباب.

- مسؤولية نقل الملف الالكتروني للطفل مسؤولية كاملة على ولي الأمر وفي حالة عدم وفاء ولي الأمر بهذا الشرط في موعد أقصاه 15 يوم من موعد مطالبة أولياء الأمور بتقديم أوراق أبنائهم، يكون للمدرسة الحق في اتخاذ الإجراءات الرسمية نظرًا لعدم وجود ملف الطفل بالمدرسة والانتقال إلى الطفل التالى في قائمة الانتظار مع خصم مبلغ مقدم المصروفات.

يُذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، تدرس المنهج المصري الجديد، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.