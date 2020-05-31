متحدث الوزراء يحسم الجدل حول غرامة الكمامة في السيارة الخاصة والشارع

تحدث المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن التزام قائدي السيارات الخاصة بارتداء الكمامة من عدمه.

وأكد سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن السيارات الخاصة وقائدها وراكبيها ليس عليهم التزام قانوني بارتداء الكمامة.

وأوضح سعد أن الشخص الذي يسير في الشارع سواء فرد أو في مجموعة غير ملزم قانونًا بارتداء الكمامات مشددًا على أن الإلزام والغرامة للكمامة داخل المواصلات العامة والخاصة والأسواق المفتوحة "زي العتبة" والأسواق المغلقة والمولات.