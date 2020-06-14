4 استثناءات.. تمديد إغلاق المطارات السودانية لمدة أسبوعين

جددت سلطة الطيران المدني السودانية، اليوم، قرار تمديد إغلاق المطارات السودانية، أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 28 يونيو الجاري، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

واستثنت سلطة الطيران المدني بالسودان، من قرار الإغلاق، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

وكانت السلطات السودانية، أعلنت، أمس السبت، تسجيل 128 إصابة جديدة بكورونا المستجد، و14 وفاة جديدة، وفقا ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن التقارير الوبائية أكدت ارتفاع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 7007 حالات متضمنة 447 وفاة، فيما تماثلت 140 حالة للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 2556.

ومنذ 18 إبريل الماضي، دخلت العاصمة السودانية "الخرطوم" في حظر شامل مع فترات سماح متقطعة في محاولة للحد من انتشار كورونا المستجد.