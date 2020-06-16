أستاذ هندسة: السنوات الـ5 السابقة عصر ذهبي للطرق في مصر

أكد الدكتور أسامة عقيل أستاذ الطرق والمرور بهندسة عين شمس، أن الطرق لها أهداف اقتصادية وتنموية ومرورية.

وقال عقيل، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الدولة قامت بإنشاء عدد من الطرق التي تساعد في الوصول للمناطق الصناعية والسياحية والتعدينية وأماكن الإصلاح الزراعي، مشيرًا إلى أن ذلك يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، ويخدم كل القطاعات في الدولة، ويصب في مصلحة المواطن في النهاية، وتسهل عليه حياته وتسهل وصوله لمكان عمله.

واعتبرعقيل، أن السنوات الخمس الماضية، تعتبر العصر الذهبي للطرق، وأنه تم تطوير وانشاء شبكة طرق قومية منها محور 30 يونيو، الذي يربط القاهرة ببورسعيد ومدن القناة وتطوير طريق السويس والاسماعلية وطريق الفيوم، وكذلك مجموعة من الطرق التي تربط العاصمة بكل أنحاء الجمهورية وطرق المواني، وربطها مناطق الإنتاج.

وأشار إلى أنه تم إنشاء 8000 كيلو متر من الطرق، بمتوسط 3 حارات، وأن ذلك يمثل 50% من شبكة الطرق التي أنشئتها مصر في تاريخها.

وكشف عقيل، عن سبب مشروعات الطرق في مصر الجديدة ومدينة نصر، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب المدن الجديدة: "كمان سنتين تلاتة نمو في المدن دي كانت هتقف مصر الجديدة ومدينة نصر"، مشيرًا إلى أن هذه الطرق لتسهل على المواطنين حياتهم.