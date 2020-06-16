السيطرة على حريق داخل مخزن بكفر الدوار

تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الدوار، بإشراف العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق هائل شب بمخزن خردة، بطريق "القاهرة _ الإسكندرية" الزراعى دائرة قسم كفر الدوار.

تلقى العميد عادل محبوب، مأمور قسم شرطة كفر الدوار، بلاغا يفيد نشوب حريق هائل في المنطقة المشار إليها بدائرة القسم.

انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عاطف عامر، رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدنية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتبين اشتعال النيران فى مخزن خردة، ومنحل عسل ، وتمت السيطرة عليه.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة للمعاينة، وتحديد سبب الحريق.