أسماء المستحقين للسكن البديل بمشروع 496 وحدة بالرويسات

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، فتح باب التظلمات، واستكمال المستندات المطلوبة للحصول على سكن بديل بمشروع 496 وحدة بالرويسات.

وأوضح البيان أنه سيُفتح باب التظلمات لغير المستوفين للأوراق لمدة 15 يومًا، بداية من 21 يونيو الجاري حتى 5 يوليو المقبل لاستكمال المستندات المطلوبة.

وقال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن 125 شخصًا تقدموا للحصول على السكن البديل في المرحلة الثانية، وجرى إرسال طلبات المتقدمين للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وجاءت الموافقة على 45 شخصًا من المستحقين، بينما لم يستوف 65 الشروط، وعلى رأسها شهادة الجنسية، في حين اُستبعد 19 نهائيًا، لحصولهم على قطع أرض أو وحدات سكنية سابقًا.

وطالب "السولية" المواطنين المستحقين للسكن البديل، إحضار 4 صور من الرقم القومي لكل شخص، وذلك لإرسالها للجهاز الوطني لتنمية سيناء.