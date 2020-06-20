عاجل.. بالأسماء تعرف على الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية

عقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه الرابع والستين المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وخلال السطور المقبلة ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية.

فيما جاءت أسماء الفائزين فى جوائز الدولة التشجيعية كالأتى:

أولًا الفنون: فن الرسم: هند حسن سيد مصظفى، الخزف: محمد أحمد حسن سعودي، العزف على آلة القانون: شادي أحمد محمود الجندي، التمثيل المسرحى: سلوى أحمد محمد فرج، تصميم أزياء مسرحية: مروة محمد صالح عودة، المنشآات التعليمية والبحثية المتوافقة مع البيئة: شريف خالد عبد الخالق عبد الحميد، وشريف رمزي رزق أبو السعد، و ناهد مسعد محمد زميتر، ومصطفى مجدي مصطفى البشبيشي، الأطعمة التقليدية المرنبطة بالمناسبات والاحتفالات الشعبية: عادل عبد المنعم محمد داود، تصوير الفيلم الروائي الطويل: مصطفي أشرف أحمد فهمي.

ثانيًا الآداب: نقد النص الشعري: رضا عطية اسكندر فرج، دراسة حول المعاجم الحاسوبية للغة العربية: حجبت، ديوان شعر فصيح: حاتم محمد عبد الحليم عبد الرحمن، مسرحية شعرية: حجبت، الرواية: أحمد عطالله محمد إسماعيل، تطبيقات إكترونية للأطفال: حجبت، ترجمة كتاب في النقد الروائي: حجبت، رواية للناشئين (15:9) سنة مكونة من (15:5) ألف كلمة: هيثم عبد ربه السيد عبد الرحمن.

ثالثًا العلوم الاجتماعية:علم الإجتماع: حجبت ، التاريخ: حجبت، الجغرافيا: منال سمير شلبي متولى الشوبكي، الفلسفة و علم النفس: محمد ممدوح على عبد المجيد، الشباب: فتحي محمد فتحي محمد محمد شمس الدين، الكتاب والنشر: نرمين عبد القادر إمبابي السيد، ثقافة البيئة: حجبت، علوم الإدارة: أيمن السيد الباجوري.

رابعًا العلوم الاقتصادية والقانونية: اقتصاديات البيئة: حجبت، الاقتصاد المصري بين الاستقلال والتبعية: حجبت، الفكر والنظرية السياسية: حجبت، دراسات شرق أوسطية: حجبت، فلسفة القانون وتاريخه "فلسفة الحماية القانونية للحريات في تاريخ مصر": حجبت، قوانين التجارة والقانون الدولي الخاص "التحكيم في المنازعات التجارية الدولية و أثره على مصر ": هيثم السيد أحمد عيسى محمد مناع، مبدأ المواطنة في التاريخ المصري: حجبت، الثقافة الشعبية ومبدأ المساواة وعدم التمييز: يوسف محمد وردانى محمد.