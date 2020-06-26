فريق بهندسة المطرية بجامعة حلوان يحصد المركز 37 عالميا بـ BAJA SAE

فاز فريق جواد موتور سبورت بكلية الهندسة بالمطرية بجامعة حلوان بالمركز 37 على مستوى العالم في مسابقة BAJA SAE العالمية للسيارات ليكون الأول على المستويين العربي والإفريقي.

كما حصل أيضا على المركز 18 على مستوى العالم في بند تكلفة الإنتاج، و28 في التسويق على مستوى العالم، و47 في التصميم على مستوى العالم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ هندسة السيارات والجرارات بالكلية.

والمسابقة عبارة عن سباق راليات تخوضه السيارات المصنعة بأيدي مصرية لتحقق أفضل زمن بجانب عوامل الاختبار الأخرى من حيث التحمل والمتانة والقوة وتكاليف الإنتاج.

جدير بالذكر أن السيارة هي صناعة مصرية خالصة بخامات مصرية، وأيدي وخبرات مصرية بالكامل، وقد قام الطلاب بتصنيعها في مصنع 200 مدرعات للإنتاج الحربي.

وشارك في تصنيع السيارة طلاب من الفرقة الرابعة بقسم هندسة السيارات هم: أحمد مجدي، فيلوباتير عماد، مينا صموئيل، ميسرة محمد، محمد سعيد، محمد عبدالحميد، لؤي أحمد، محمد محمود، سيف الدين عبده، مصطفى جابر. الفرقة الثالثة قسم هندسة السيارات: يحيى جلال، أحمد محسن، يوسف محمد، مينا عماد. الفرقة الثالثة قسم ميكانيكا قوى: إبراهيم عمر، أحمد حامد. الفرقة الثالثة قسم ميكانيكا إنتاج: صلاح الدين عبدالله، أحمد مصطفى. الفرقة الثانية قسم هندسة السيارات: أندرو محب، مايكل ملك. الفرقة الثانية قسم ميكانيكا قوى: أدهم مازن، أدهم أحمد، مؤمن أحمد، إيهاب عاطف، مصطفى محمود، عبدالرحمن أحمد، أحمد عبده، بشرى عاشور. الفرقة الأولى قسم ميكانيكا قوى: محمد إبراهيم، أحمد يحيى، أنس ياسر، محمد وليد. إعدادي هندسة: فهمي أشرف، طلال إبراهيم.